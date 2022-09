Mondiali di Lotta, Chamizo è in finale per la medaglia di bronzo (Di venerdì 16 settembre 2022) Frank Chamizo ha conquistato la prima finale azzurra ai Campionati Mondiali di Lotta in scena a Belgrado. Una finale per il bronzo alla quale il campione azzurro, due volte oro iridato, è arrivato grazie a tre bellissime vittorie e una sconfitta in semifinale. Frank, nella sua categoria dei 74 kg, ha infatti battuto 14-8 il georgiano Giorgi Sulava ai sedicesimi, poi 11-4 il coreano Seungbong Lee agli ottavi e, infine, si è imposto per 6-3 sul serbo Hetik Cabolov ai quarti di finale. Approdato in semifinale si è trovato di fronte il campione europeo in carica, lo slovacco Tajmuraz Salkazanov in quella che è stata una replica della finale per l’oro degli Europei 2022. Purtroppo, anche stavolta ha avuto la meglio il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 16 settembre 2022) Frankha conquistato la primaazzurra ai Campionatidiin scena a Belgrado. Unaper ilalla quale il campione azzurro, due volte oro iridato, è arrivato grazie a tre bellissime vittorie e una sconfitta in semi. Frank, nella sua categoria dei 74 kg, ha infatti battuto 14-8 il georgiano Giorgi Sulava ai sedicesimi, poi 11-4 il coreano Seungbong Lee agli ottavi e, infine, si è imposto per 6-3 sul serbo Hetik Cabolov ai quarti di. Approdato in semisi è trovato di fronte il campione europeo in carica, lo slovacco Tajmuraz Salkazanov in quella che è stata una replica dellaper l’oro degli Europei 2022. Purtroppo, anche stavolta ha avuto la meglio il ...

sportface2016 : #Lotta, Frank #Chamizo approda in semifinale ai Mondiali di Belgrado - FijlkamOfficial : Chamizo in finale per il bronzo nei 74 kg ai Mondiali di Belgrado. La differita su Rai Sport - ematr_86 : Frank Chamizo è ai quarti di finale, Mondiali di Belgrado #Lotta #Italvolley @FijlkamOfficial - cryocri : @RaiSport cessi dimmerda non solo non fate vedere i mondiali di ritmica quando c’è un’italiana che lotta per le med… - forza_lotta : @RijkST8 È uno dei migliori della generazione che per due volte non si è qualificata ai Mondiali -