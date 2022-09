Meret | “Voci di mercato? Preferisco i fatti Troppo timido? Ho una certezza”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 settembre 2022) Alex, portiere del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato: “Parata con i Rangers? Importante per come si era messa la partita. È stata difficile perché Kim mi ha disturbato nella visuale, ma sono riuscito a metterla in angolo. È stato un intervento che ci ha tenuti sullo 0 a 0, è stato importante e ne sono contento”. “Il loro pubblico è stato incredibile, una spinta dall’inizio alla fine continua. Sono stati molto coraggiosi i calciatori rispetto alla prima gara, ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a mantenere la calma, fare il nostro gioco e sbloccarla. Con l’uomo in più è stata più semplice chiaramente portarla a casa”. “Mio figlio? Un’emozione indescrivibile, è una cosa che ti cambia la vita. Ora viene prima lui che tutto il resto. Ci ha portato una ...