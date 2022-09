La nostra coalizione è unita sui valori Ue. Le rassicurazioni di Mandelli (FI) (Di venerdì 16 settembre 2022) Non c’è nessun dubbio, non c’è nessun tentennamento da parte del centrodestra italiano su Nato e Ue. Lo dice a Formiche.net il parlamentare di Forza Italia Andrea Mandelli, a proposito del caso scoppiato attorno al voto europeo sul governo Orban, a cui Lega e Fdi non hanno aderito. “Siamo per l’Europa, siamo con la Nato e condanniamo l’invasione russa in Ucraina: i nostri leader, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni e i moderati hanno firmato e sottoscritto questo programma”, assicura. Perché Forza Italia può essere la forza propositiva al centro del centrodestra italiano? Sicuramente Forza Italia è già il centro del centrodestra. Direi, tradizionalmente, che noi diamo voce proprio ai moderati italiani o a loro coloro che non si riconoscono nella sinistra e nel modo di governare della sinistra. Siamo sempre stati coerenti alle nostre idee, i nostri ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 settembre 2022) Non c’è nessun dubbio, non c’è nessun tentennamento da parte del centrodestra italiano su Nato e Ue. Lo dice a Formiche.net il parlamentare di Forza Italia Andrea, a proposito del caso scoppiato attorno al voto europeo sul governo Orban, a cui Lega e Fdi non hanno aderito. “Siamo per l’Europa, siamo con la Nato e condanniamo l’invasione russa in Ucraina: i nostri leader, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni e i moderati hanno firmato e sottoscritto questo programma”, assicura. Perché Forza Italia può essere la forza propositiva al centro del centrodestra italiano? Sicuramente Forza Italia è già il centro del centrodestra. Direi, tradizionalmente, che noi diamo voce proprio ai moderati italiani o a loro coloro che non si riconoscono nella sinistra e nel modo di governare della sinistra. Siamo sempre stati coerenti alle nostre idee, i nostri ...

