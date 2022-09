Il castello delle cerimonie su Real Time | il matrimonio di Chiara e Salvatore

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 16 settembre 2022) La terza puntata della sesta stagione de Ilè andata in onda venerdì 16 settembre 2022 in seconda serata su(canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata aldisi sono conosciuti in discoteca dove lui è rimasto abbagliato dagli occhi della futura moglie. Entrambe le famiglie amano il “casino” e quindi hanno preparatonozze veramente eclatanti e rumorose! E dove, se non al… Il– Dove vederlo Qui trovate l’indicepuntate e dove rivedere tutti gli episodi de Il...