Golf | Open d’Italia 2022 seconda giornata oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di secondo round al Marco Simone& Country Club per l’edizionedell’. Il torneo del DP World Tour, che si disputa sul percorso dove l’anno prossimo avrà luogo la Ryder Cup 2023,decide il taglio e conseguentemente c’è attesa per scoprire chi riuscirà ad accedere ai due round finali del weekend e chi invece dovrà lasciare spazio agli avversari. Francesco Molinari, dopo un primo giro molto complicato, dovrà andare all’attacco per cercare di recuperare posizioni importanti. Attesa anche per Rory McIlroy, che invece è subito balzato in alta classifica all’esordio nel torneo italiano.: MONTEPREMI E PRIZE MONEY RYDER CUP 2023: I CRITERI DI QUALIFICAZIONE I FAVORITI E GLI ITALIANI IN ...