Giorgio Armani apre un nuovo negozio in Galleria Vittorio Emanuele a Milano (Di venerdì 16 settembre 2022) Giorgio Armani arriva in Galleria Vittorio Emanuele II, al civico 61 con un nuovo negozio dedicato non solo agli accessori, ma all'offerta completa della collezione Giorgio Armani uomo e donna. Lo spazio si sviluppa su una superficie di circa 300 metri quadri, distribuiti su due piani, studiato personalmente da Giorgio Armani in collaborazione con il suo team di architetti nel pieno rispetto del contesto storico in cui è inserito. La boutique cattura infatti subito l'attenzione con il pavimento originario - restaurato - di marmi e mosaici che dalla Galleria prosegue all'interno del negozio, in una sorprendente continuità visiva, enfatizzata dagli elementi d'appoggio ...

