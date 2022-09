Gerry Scotti, i telespettatori temono il peggio: l’addio è all’orizzonte (Di venerdì 16 settembre 2022) Ormai dal mese di settembre la trasmissione condotta da Gerry Scotti, Caduta libera è tornata ad intrattenere il pubblico di Canale 5. A quanto pare però i fan più affezionati al conduttore saranno presto costretti a dirgli addio. Gerry Scotti è uno dei conduttori Mediaset più apprezzati. Un personaggio che nel corso degli anni ha conquistato il pubblico soprattutto per la sua simpatia e la sua bontà d’animo. Un gigante buono, è così che viene definito da tanti lo zio Gerry della televisione italiana. Per anni abbiamo avuto modo di ottenere intrattenimento grazie alle tante trasmissioni di cui il conduttore si è ritrovato al timone. Un successo dietro l’altro La maggior parte delle volte Gerry Scotti è stato al timone di quiz show. Di fatti il maggior ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 16 settembre 2022) Ormai dal mese di settembre la trasmissione condotta da, Caduta libera è tornata ad intrattenere il pubblico di Canale 5. A quanto pare però i fan più affezionati al conduttore saranno presto costretti a dirgli addio.è uno dei conduttori Mediaset più apprezzati. Un personaggio che nel corso degli anni ha conquistato il pubblico soprattutto per la sua simpatia e la sua bontà d’animo. Un gigante buono, è così che viene definito da tanti lo ziodella televisione italiana. Per anni abbiamo avuto modo di ottenere intrattenimento grazie alle tante trasmissioni di cui il conduttore si è ritrovato al timone. Un successo dietro l’altro La maggior parte delle volteè stato al timone di quiz show. Di fatti il maggior ...

paoladecassan : @GoFabiusgo Claudio Baglioni, Alessandro Del Piero, Gigi Proietti e poi altri incontri come Bruno Pizzul, Sandra Mo… - NazziLoredana : @unaacasissimo Tutti quelli che ascoltano Alex chiudono gli occhi.. Perché lui li fa sognare...... Come disse Gerry… - mavaffanculll : @larmotossica @talesofthesiren Sesso pazzo con Gerry Scotti con la felpa del Napoli - DanielePG_Z : Non Gerry Scotti? - njrlouiss : @NotReppecca @rrik_ sembra gerry scotti magro mi fa spaccare -