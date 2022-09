FIFA 23, da adesso non puoi più barare! Arriva il nuovo sistema anti cheat per i Pc Gamers (Di venerdì 16 settembre 2022) FIFA 23, il nuovo capitolo della nota saga videoludica firmata EA Sports, in uscita il prossimo 30 settembre, ha dichiarato guerra a coloro che barano durante il gioco online. FIFA 23, 16/9/2022 – Computermagazine.itA riguardo verrà introdotto, in concomitanza con il lancio del gioco, un nuovo sistema anti-cheat a livello di kernel, con l’obiettivo appunto di bloccare i giocatori pc che proveranno a vincere in maniera illecita. EA Sports, tramite il proprio blog ufficiale, ha fatto sapere che il sistema è stato realizzato da EA anticheat (EAAC) “uno sviluppatore interno di soluzioni anti-cheat e anti-manomissione in modalità kernel”. Il programma opera al livello più ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)23, ilcapitolo della nota saga videoludica firmata EA Sports, in uscita il prossimo 30 settembre, ha dichiarato guerra a coloro che barano durante il gioco online.23, 16/9/2022 – Computermagazine.itA riguardo verrà introdotto, in concomitanza con il lancio del gioco, una livello di kernel, con l’obiettivo appunto di bloccare i giocatori pc che proveranno a vincere in maniera illecita. EA Sports, tramite il proprio blog ufficiale, ha fatto sapere che ilè stato realizzato da EA(EAAC) “uno sviluppatore interno di soluzioni-manomissione in modalità kernel”. Il programma opera al livello più ...

Koroli_Liz : @OverTheTof O se proprio adesso questa fifa ti blocca, allora prenditi una pausa (ahimè), e studia, studia ancora,… - _m4ri4no_ : Il 10 Giugno, proprio 3 giorni prima del playoff mondiale Perù-Australia, la Fifa decide frettolosamente di archivi… - frmas94 : Provo imbarazzo sincero per Matic E adesso vado ad aprire il mio pacchetto oro premium maxi su Fifa 14 - mastinodeibasck : @_Ragtime Adesso lo dice anche il Ranking FIFA - bollinicarlo1 : @ZanAlessandro @peppapig Adesso arrivano i mondiali di calcio in Qatar, vediamo se siete coerenti con le vs. Campag… -