Elezioni, piazza piena per Giuseppe Conte a Catania: "M5s in crescita notevole senza la zavorra di chi si era infilato per le poltrone" (Di venerdì 16 settembre 2022) piazza piena per il leader M5s in tour elettorale a Catania. L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha radunato candidati, attivisti e simpatizzanti sotto il palco allestito a porta Garibaldi, meglio nota come il Fortino. Una scelta, quella di andare in piazza, nettamente in controtendenza rispetto agli altri schieramenti, più propensi alle sale degli alberghi e agli spazi dei centri fieristici. "Saremo sempre con i poveri", dice Conte rivendicando i benefici del reddito di cittadinanza. Dal palco critiche per Giorgia Meloni, Carlo Calenda e Matteo Renzi: "Un senatore – dice riferendosi all'ex sindaco di Firenze – che ha preso 500 euro al giorno e Contemporaneamente si faceva pagare da fondi sovrani di Stati esteri, magnificando il regno saudita ...

