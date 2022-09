Elezioni 2022, Ciambriello: “Votare è un diritto e un dovere, anche dei detenuti” (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In vista dell’appuntamento elettorale, fissato per domenica 25 settembre, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, per il rinnovo del Parlamento italiano, il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, invita anche il popolo detenuto a esprimere la propria preferenza di voto, così divenendo cittadini attivi. Il Garante Ciambriello: «Sarebbe un errore madornale non recarsi alle urne, il voto è un diritto ed un dovere sacrosanto per tutti i cittadini; è l’espressione massima della democrazia. anche i detenuti, chiaramente coloro su cui non pende un’interdizione dal diritto di voto, possono e devono esercitare questo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In vista dell’appuntamento elettorale, fissato per domenica 25 settembre, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, per il rinnovo del Parlamento italiano, il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele, invitail popolo detenuto a esprimere la propria preferenza di voto, così divenendo cittadini attivi. Il Garante: «Sarebbe un errore madornale non recarsi alle urne, il voto è uned unsacrosanto per tutti i cittadini; è l’espressione massima della democrazia., chiaramente coloro su cui non pende un’interdizione daldi voto, possono e devono esercitare questo ...

