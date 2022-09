“Daremo il diritto di non abortire”. Bufera social contro la Meloni (Di venerdì 16 settembre 2022) Il j’accuse di Formigli e l’offensiva della sinistra contro la leader di Fratelli d’Italia. Piccolotti (Sinistra Italiana): “Sta mettendo in campo politiche contro le donne” Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Il j’accuse di Formigli e l’offensiva della sinistrala leader di Fratelli d’Italia. Piccolotti (Sinistra Italiana): “Sta mettendo in campo politichele donne”

24enrico : RT @Misurelli77: La frase di #Melonivergogna 'Daremo alle donne il diritto di non abortire' è la frase più raccapricciante degli ultimi ann… - amedeocancrini : RT @LaDialettica: Giorgia Meloni irrefrenabile: 'Daremo alle donne il diritto di Steffi Graf' - suomiotuo : RT @LGmarangon: La Meloni sul diritto delle donne all'aborto: 'Daremo alle donne il diritto di non abortire'. Non riuscirò a giustificare… - Laural21562870 : RT @PasqualeDeFalc1: Giorgia Meloni: “Daremo alle donne il diritto a non abortire' Il diritto a non abortire è pienamente esistente in Ita… - Franky3362 : RT @Misurelli77: La frase di #Melonivergogna 'Daremo alle donne il diritto di non abortire' è la frase più raccapricciante degli ultimi ann… -