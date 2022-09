Covid: Ema, ok all'antivirale remdesivir anche per bimbi e adolescenti (Di venerdì 16 settembre 2022) Milano, 16 set. (Adnkronos Salute) - Ok all'uso dell'antivirale remdesivir contro Covid nei bambini. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato di "estendere l'uso di Veklury* nella terapia di Covid-19 a due popolazioni pediatriche: pazienti pediatrici di almeno 4 settimane di età e di peso corporeo minimo di 3 kg con polmonite, che richiedono ossigeno supplementare o altra ventilazione non invasiva all'inizio del trattamento; pazienti pediatrici con un peso di almeno 40 kg, che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad aumentato rischio di progressione verso Covid grave". Lo comunica l'ente regolatorio Ue. Il Chmp, informa l'Ema, ha espresso inoltre parere positivo all'estensione dell'uso terapeutico di Evusheld* (mix degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Milano, 16 set. (Adnkronos Salute) - Ok all'uso dell'contronei bambini. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato di "estendere l'uso di Veklury* nella terapia di-19 a due popolazioni pediatriche: pazienti pediatrici di almeno 4 settimane di età e di peso corporeo minimo di 3 kg con polmonite, che richiedono ossigeno supplementare o altra ventilazione non invasiva all'inizio del trattamento; pazienti pediatrici con un peso di almeno 40 kg, che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad aumentato rischio di progressione versograve". Lo comunica l'ente regolatorio Ue. Il Chmp, informa l'Ema, ha espresso inoltre parere positivo all'estensione dell'uso terapeutico di Evusheld* (mix degli ...

