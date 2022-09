Cottarelli: «Interspac? A Zhang non piace, ma mai dire mai» (Di venerdì 16 settembre 2022) L’economista Carlo Cottarelli ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, in vista delle elezioni politiche che si svolgeranno la domenica 25 settembre 2022. «Se vincesse il centrodestra, grandi città con una vocazione fortemente internazionale come Milano avrebbero pesanti ripercussioni. Milano è al centro dell’Europa, all’altezza di capitali come Parigi e Berlino e non di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 settembre 2022) L’economista Carloha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, in vista delle elezioni politiche che si svolgeranno la domenica 25 settembre 2022. «Se vincesse il centrodestra, grandi città con una vocazione fortemente internazionale come Milano avrebbero pesanti ripercussioni. Milano è al centro dell’Europa, all’altezza di capitali come Parigi e Berlino e non di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Revenge810 : RT @stillers1971: Genio. Meglio di Interspac e mette già più soldi di Cottarelli. - stillers1971 : Genio. Meglio di Interspac e mette già più soldi di Cottarelli. - Mauri459066571 : @ldibartolomei #Interspac, sarebbe bastata questa monumentale cazzata, per non prendere in considerazione uno come #Cottarelli. - pierangelo1982 : @fra_macri @Spina14_acm E poi una volta che ha levato le tende cosa facciamo? Chiediamo a Bonolis, Fiorello e all’e… - koothrappaliiii : @pdnetwork @CottarelliCPI @repubblica Cottarelli ??????????quello di interspac?????????? -