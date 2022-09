Coppa Davis 2022, l’Olanda vince 2-1 e si qualifica alla fase finale: eliminata la Gran Bretagna (Di venerdì 16 settembre 2022) Grandissima impresa dell’Olanda nella seconda giornata della Coppa Davis 2022. Dopo il successo per 2-1 contro il Kazakistan, la Nazionale capitanata da Paul Haarhuis ha stupito tutti e ha sconfitto anche la Gran Bretagna per 2-1. Grazie a questa affermazione l’Olanda si è così qualificata alla fase finale di novembre. eliminata invece clamorosamente la squadra di Leon Smith. La Gran Bretagna ha iniziato con la vittoria di Daniel Evans. Il numero 25 al mondo si è imposto contro Tallon Griekspoor con un doppio 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di gioco e ha regalato ai suoi compagni il primo punto. In seguito è andato in scena il singolare ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022)dissima impresa delnella seconda giornata della. Dopo il successo per 2-1 contro il Kazakistan, la Nazionale capitanata da Paul Haarhuis ha stupito tutti e ha sconfitto anche laper 2-1. Grazie a questa affermazionesi è cosìtadi novembre.invece clamorosamente la squadra di Leon Smith. Laha iniziato con la vittoria di Daniel Evans. Il numero 25 al mondo si è imposto contro Tallon Griekspoor con un doppio 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di gioco e ha regalato ai suoi compagni il primo punto. In seguito è andato in scena il singolare ...

