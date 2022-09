Bonaccini ricorda al Pd che alle elezioni si corre per vincere e non per perdere bene

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente Dem dell’Emilia Romagna Stefanocerca di dare una scossa al Partito democratico. E in un’intervista a Repubblicaal segretario Enrico Letta, se mai ce ne fosse il bisogno, chedel 25 settembre sipere non per. Il governatore che da più parti viene indicato come candidato alla successione Letta dice che vede «un po’ smunto» il suo partito, «depresso, scontento: come la convinciamo la gente così?», si chiede. «Io cerco di dare una scossa al Pd». E spiega che per provare a«anche sorridere non basta». «Bisogna presentare proposte chiare e comprensibili». Tre esempi: «Una busta paga in più in tasca ai lavoratori e un salario minimo per chi oggi non è coperto ...