Barbara D’Urso, pioggia di critiche per gli shorts e gli stivali da cowboy (Di venerdì 16 settembre 2022) I social somigliano sempre di più alle montagne russe: un giorno sei in alto, il giorno dopo in basso. È quello che è successo a Barbara D’Urso che, in occasione dell’ultima data del Jova Beach Party, ha indossato un outfit che è piaciuto a tutti: shorts molto corti, canotta ecrù e stivaletti alla caviglia. Nelle ultime ore, la nota conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato una serie di scatti che invece l’hanno fatta precipitare nel punto più basso delle montagne russe di cui parlavamo prima. Le foto mostrano una D’Urso sexy ed esplosiva. La donna ha indossato un paio di shorts abbinandoli a uno dei trend più gettonati della prossima stagione ovvero gli stivali a punta da cowboy declinati nelle tonalità del black & white. Il pubblico non ha gradito il look della ... Leggi su diredonna (Di venerdì 16 settembre 2022) I social somigliano sempre di più alle montagne russe: un giorno sei in alto, il giorno dopo in basso. È quello che è successo ache, in occasione dell’ultima data del Jova Beach Party, ha indossato un outfit che è piaciuto a tutti:molto corti, canotta ecrù e stivaletti alla caviglia. Nelle ultime ore, la nota conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato una serie di scatti che invece l’hanno fatta precipitare nel punto più basso delle montagne russe di cui parlavamo prima. Le foto mostrano unasexy ed esplosiva. La donna ha indossato un paio diabbinandoli a uno dei trend più gettonati della prossima stagione ovvero glia punta dadeclinati nelle tonalità del black & white. Il pubblico non ha gradito il look della ...

KaloTwittaCose : Il problema non è Barbara D'Urso, perché lei è una persona stupenda e lo sappiamo tutti. Ma sono gli autori e sopra… - pietro_abelardo : @19lbu @jacopo_iacoboni In genere i referendum non li indice Barbara D'Urso. - 19lbu : @pietro_abelardo @jacopo_iacoboni Il televoto sulle sanzioni, in prima serata con Barbara D'Urso. Cagata per cagata meglio questa - giusyshanti : Mamma mia ma Barbara D'urso quando se ne va in pensione? #Pomeriggio5 #TerraAmara - simone_volponi : #jeru bellissima oggi la nostra Je... Cristina Parodi... Barbara D'Urso... Insomma, lei, molto naturale perché la s… -

Veltroni racconta Paolo Rossi Alla domanda di una giornalista: era proprio necessario fare parlare pure le due bambine, non si rischia così di sfociare verso derive alla Barbara D'Urso "Io rispetto i bambini perché penso che ... GF Vip, Daniele Dal Moro si difende: 'Sono anni che mi prendo insulti" ... che ha vissuto questa esperienza televisiva ma nella versione nip che era condotta da Barbara d'Urso. L'ex gieffino nelle scorse ore ci ha tenuto a fare chiarezza su una passata polemica, scatenata ... Lanostratv Alla domanda di una giornalista: era proprio necessario fare parlare pure le due bambine, non si rischia così di sfociare verso derive alla"Io rispetto i bambini perché penso che ...... che ha vissuto questa esperienza televisiva ma nella versione nip che era condotta da. L'ex gieffino nelle scorse ore ci ha tenuto a fare chiarezza su una passata polemica, scatenata ... Pomeriggio 5, Barbara d’Urso non ci può credere: “L’hanno arrestata”