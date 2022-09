Amici: ritorna il concorrente tanto amato da tutti i fan (Di venerdì 16 settembre 2022) Manca sempre meno alla prima puntata di Amici 22, ora però, è spuntato un dettaglio inaspettato su uno degli allievi. Mattia è pronto a pronto a riprendersi il banco nella scuola? Ecco la verità. Una notizia inaspettata per i fan di Amici: nella nuova edizione del programma di Maria De Filippi assisteremo ad un ritorno shock. Stiamo parlando di Mattia Zenzola, ve lo ricordate? L’alunno dopo essersi fatto male ha dovuto abbandonare il talent show, ma ora è pronto a riprendersi il suo banco. Scopriamo tutti i dettagli. Amici 22: ritorna Mattia nella scuola? Ecco la veritàPer tutta l’estate, i fan di Amici si sono chiesti se Mattia Zenzola sarebbe ritornano o meno all’interno della scuola. Ora abbiamo finalmente la risposta, il ballerino di latino ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Manca sempre meno alla prima puntata di22, ora però, è spuntato un dettaglio inaspettato su uno degli allievi. Mattia è pronto a pronto a riprendersi il banco nella scuola? Ecco la verità. Una notizia inaspettata per i fan di: nella nuova edizione del programma di Maria De Filippi assisteremo ad un ritorno shock. Stiamo parlando di Mattia Zenzola, ve lo ricordate? L’alunno dopo essersi fatto male ha dovuto abbandonare il talent show, ma ora è pronto a riprendersi il suo banco. Scopriamoi dettagli.22:Mattia nella scuola? Ecco la veritàPer tutta l’estate, i fan disi sono chiesti se Mattia Zenzola sarebbeno o meno all’interno della scuola. Ora abbiamo finalmente la risposta, il ballerino di latino ...

