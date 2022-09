TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - La7tv : Alluvione nelle #Marche: esonda il fiume Misa a Senigallia. Situazione drammatica: diversi paesi isolati nell'entro… - ilfattovideo : Alluvione nelle Marche, vaste zone allagate a Senigallia dopo le esondazioni: le immagini aeree dal drone - ildottorino81 : RT @TgLa7: ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria alluvione. Diver… -

Auto che galleggiano e strade come fiumiimmagini dell'che ha colpito le Marche. Sei vittime e tre dispersi è il bilancio provvisorio del nubifragio, quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, ......- aggiunge D'Angelo - elicotteri messi a disposizione della Difesa con capacità operativeore ...di piena del fiume Misa minaccia la cittadina in provincia di Ancona già colpita dall'nel ...Tragico bilancio del maltempo nelle Marche: 6 morti e 3 dispersi dopo la bomba d’acqua delle scorse ore. Mancano all’appello una mamma e suo figlio. Ponti crollati e alluvioni. Sei morti e almeno 3 di ...I video ripresi e condivisi dai residenti mostrano la situazione fra Cantiano e Sassoferrato, i comuni più colpiti. In poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia ...