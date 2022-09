Alluvione nelle Marche: undici morti e quattro dispersi, tra cui una mamma e due bambini. I sindaci: “Un’apocalisse. Nessuno ci aveva avvertito”. Sono 50 i feriti in ospedale (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le vittime Sono nella provincia di Ancona: 4 a Ostra, una a Trecastelli, una a Bettolelle e una a Barbara. Riunione della Protezione civile stamani nelle Marche Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 settembre 2022)caduti 40 millimetri pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le vittimenella provincia di Ancona: 4 a Ostra, una a Trecastelli, una a Bettolelle e una a Barbara. Riunione della Protezione civile stamani

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - casamiaw8 : RT @mirko_furlan: Un abbraccio alle famiglie delle vittime nelle Marche che hanno vissuto un incubo ieri notte per colpa della alluvione. D… - team_world : Ci stringiamo alle famiglie delle vittime dell'alluvione nelle Marche ?? -