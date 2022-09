Alluvione nelle Marche, 9 morti: due le vittime ancora da identificare. La prefettura di Ancona: «Fra i 4 dispersi anche due bambini» – Foto e video (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Alluvione che ha investito le Marche ha provocato 9 morti e 4 dispersi, due dei quali minorenni. Due delle 9 vittime sono in corso di identificazione e potrebbero essere comprese nel numero dei dispersi. Quattro delle 9 vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona), una a Bettolelle e due a Barbara (Ancona). In quest’ultimo comune risultano anche tre dispersi. Lo fa sapere la prefettura di Ancona, il cui bilancio è in continuo aggiornamento. «Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in circa due o tre ore – spiega Luigi D’Angelo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile -, c’è il massimo impegno sul territorio». Interessato ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) L’che ha investito leha provocato 9e 4, due dei quali minorenni. Due delle 9sono in corso di identificazione e potrebbero essere comprese nel numero dei. Quattro delle 9sono a Ostra (), una a Trecastelli (), una a Bettolelle e due a Barbara (). In quest’ultimo comune risultanotre. Lo fa sapere ladi, il cui bilancio è in continuo aggiornamento. «Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in circa due o tre ore – spiega Luigi D’Angelo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile -, c’è il massimo impegno sul territorio». Interessato ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - lc71488535 : RT @Adnkronos: #Alluvione nelle Marche: è di 10 morti e 4 dispersi il bilancio provvisorio. Tutti gli aggiornamenti ?? - gatasch : RT @fattoquotidiano: “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione -