Alluvione Marche | Draghi | ' oggi stanziati 5 mln | ma è solo l' inizio'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "oggi in Consiglio dei ministri sono già stati stanziati 5 mln ma è solo l'inizio. Ho assicurato al presidente Acquaroli, ai sindaci e alle autorità che ho incontrato e ringrazio che tutto quel che è necessario per riavviare le attività produttive, ricostruire le case distrutte, riaprire le scuole, verrà fatto. In altre parole il governo non risparmierà alcuno sforzo per aiutare famiglie e imprese" delle aree colpite. Lo dice il premier Mario Draghi, in un punto stampa ad Ostra durante la visita sui territori colpiti dal maltempo.

