Al Museo Arcos in mostra l’esperienza artistica collettiva di Via Varco (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Neighborhood”, un viaggio per i paesi dell’Irpinia. Al Museo Arcos inaugurata questa mattina la mostra collettiva degli artisti di Via Varco a Rotondi (AV) Eugenio Giliberti, Umberto Manzo, Perino & Vele, Lucio e Peppe Perone. Curata da Francesco Creta la mostra, aperta fino al gennaio del prossimo anno racconta un’esperienza d’arte di vicinato. Le installazioni-sculture di cartapesta, di ferro, vetroresina, PVC e Vernice IND, dipinti con stratificazioni di carta, quadri “catastali” dialogano con gli spazi come fossero cinque personali in grado di evidenziare il carattere e la diversità di artisti. All’inaugurazione erano presenti il presidente della Provincia Nino Lombardi, il consigliere regionale Luigi Abbate, il direttore di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Neighborhood”, un viaggio per i paesi dell’Irpinia. Alinaugurata questa mattina ladegli artisti di Viaa Rotondi (AV) Eugenio Giliberti, Umberto Manzo, Perino & Vele, Lucio e Peppe Perone. Curata da Francesco Creta la, aperta fino al gennaio del prossimo anno racconta un’esperienza d’arte di vicinato. Le installazioni-sculture di cartapesta, di ferro, vetroresina, PVC e Vernice IND, dipinti con stratificazioni di carta, quadri “catastali” dialogano con gli spazi come fossero cinque personali in grado di evidenziare il carattere e la diversità di artisti. All’inaugurazione erano presenti il presidente della Provincia Nino Lombardi, il consigliere regionale Luigi Abbate, il direttore di ...

TV7Benevento : Inaugurazione domani al Museo Arcos, alle ore 10.30 per la stampa e alle 11.00 per il pubblico, la mostra “Neighbor… - ilvaglio1 : Statue del Tempio Isiaco di Benevento prestate in Belgio e Francia #tempioisiaco #idide #archeologia #arcos #museo… - ViviCampania : Museo Arcos, dal 16 settembre la mostra “Neighborhood” - - TV7Benevento : Museo Arcos Benevento - Mostra “Neighborhood” a cura di Francesco Creta - -