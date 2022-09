"Un po' di baldoria...". E la Carfagna difende Di Maio da Renzi e Calenda

Affaritaliani : Di Maio balla scatenato, Carfagna: Non criminalizziamo per un po' di baldoria -

ilmattino.it

minimizza il siparietto di Di Maio: 'Non lo criminalizziamo perché ha fatto un po' dida Nennella', ma chiude le porte ad un futuro comune: 'È un mio collega di governo - spiega ...Per il ministro Mara, invece, non bisogna criminalizzare Di Maio 'perché oggi ha fatto un po' di'. 'È stato mio collega di Governo - ha ricordato- ma abbiamo fatto scelte ... Elezioni 2022, a Napoli duello tra Carfagna e Di Maio tra pizze, balli e video virali I due ministri sono avversari diretti all'uninominale Fuorigrotta, ma lei prende le distanze dagli attacchi di Calenda e Renzi: "Non criminalizziamo Di Maio perché oggi ha fatto un po' di baldoria” ...Sfida a distanza tra i ministri Mara Carfagna e Luigi Di Maio. Colleghi di Governo, ma avversari nella corsa per un posto alla Camera dei deputati. In ballo c'è il collegio ...