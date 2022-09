Umbria, la denuncia di Verdi e Sinistra: «Chi vuole abortire deve ascoltare il battito del feto». La Regione: «Non ci risulta» (Di giovedì 15 settembre 2022) Umbria come l’Ungheria di Viktor Orban. È quanto denunciano Elisabetta Piccolotti ed Eleonora Evi durante una conferenza stampa alla Camera. Le due esponenti di Alleanza Verdi-Sinistra italiana hanno raccontato di aver ricevuto segnalazioni da parte di donne che, in Umbria, hanno chiesto l’interruzione di gravidanza e sono state costrette prima ad ascoltare il battito del feto. Pratica diventata legge in Ungheria, con il governo di Orban che l’ha resa obbligatoria in tutto il Paese per disincentivare le donne ad abortire. «Questa è una gravissima forma di pressione psicologica tesa a ingenerare sensi di colpa», spiega Evi, portavoce dell’Alleanza. «Le donne spesso vengono fatte andare all’ospedale più volte perché il ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022)come l’Ungheria di Viktor Orban. È quantono Elisabetta Piccolotti ed Eleonora Evi durante una conferenza stampa alla Camera. Le due esponenti di Alleanzaitaliana hanno raccontato di aver ricevuto segnalazioni da parte di donne che, in, hanno chiesto l’interruzione di gravidanza e sono state costrette prima adildel. Pratica diventata legge in Ungheria, con il governo di Orban che l’ha resa obbligatoria in tutto il Paese per disincentivare le donne ad. «Questa è una gravissima forma di pressione psicologica tesa a ingenerare sensi di colpa», spiega Evi, portavoce dell’Alleanza. «Le donne spesso vengono fatte andare all’ospedale più volte perché il ...

LaStampa : Aborto, Umbria come l’Ungheria. La denuncia di Piccolotti (Si): “Donne costrette a sentire il battito del feto” - Adnkronos : #Aborto, Sinistra Italiana denuncia: '#Umbria come l'#Ungheria: ci sono segnalazioni di donne costrette ad ascoltar… - blusewillis1 : RT @ultimenotizie: 'In #Umbria sta già accadendo quello che sta accadendo in #Ungheria dove da oggi le donne che intendono interrompere la… - aniramiznat : Aborto, Sinistra Italiana denuncia: 'Umbria come l'Ungheria' - - Dome689 : Aborto, Piccolotti (SI): “Preoccupate dalle frasi di Meloni, a destra percorsi regressivi”. E denuncia: “In Umbria… -