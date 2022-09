Sull’aborto la Lega getta la maschera Per il senatore PIllon la legge 194 è sbagliata e bisogna ispirarsi a quella fatta da Orbàn

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 settembre 2022)lala. “La194 è unaperché non tiene conto della vita umana che c’è nel grembo della donna. La nuovaungherese (del premier Viktor, ndr)? Rimette finalmente al centro l’essere umano”. Lo ha dichiarato a Radio Popolare ildellaSimone. “Io non so se unacomeungherese verrà proposta in Italia. So però che il dibattitoha un grosso deficit di conoscenza. Non dovremmo discutere se l’aborto è lecito. Dovremmo invece discutere se la persona che sta nel grembo di sua madre è un essere umano oppure no” spiega il leghista. “Nel ...