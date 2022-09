Pallanuoto | Champions League 2022-2023 | definiti i gironi del 1° turno dei preliminari e quelli del main round

(Di giovedì 15 settembre 2022) Si sono svolti i sorteggi per idel 1°deied ildella: il 1°deiè in programma dal 29 settembre al 2 ottobre, mentre ilinizierà il 15-16 novembre e si concluderà il 23-24 maggio, poi dal 31 maggio al 3 giugno si svolgerà a Belgrado la Final Eight. Nelsarà presente la Pro Recco, vincitrice delle ultime due edizioni, che esordirà il 15 novembre contro l’Olympiacos, mentre l’AN Brescia giocherà la fase preliminare insieme alla RN Savona: i lombardi entreranno in gioco nel secondo, invece i liguri giocheranno ...

GaeBrancaccio : Europei maschili di #Basket Maschili e femminili di #Pallanuoto Mondiali maschili di #Volley UsOpen GranPremio d… -

... alcuni li ho già fatti esordire inLeague: sarebbe bello inserirli in pianta stabile nei tredici, ma tutto dipende da loro e da come si alleneranno". TAGSpro recco Sandro Sukno ...... Sandro Campagna, della, un mondiale in calottina e due da allenatore. Fefè, come ha ... raggiungendo la semifinale, con una nazionale che dal 2017, dall'argento in Grandsup non ...Sukno: "Ragazzi motivati, vogliamo riconfermarci". La stagione della Pro Recco è cominciata ufficialmente ieri sera a Punta Sant’Anna. Agli ordini di mister Sandro Sukno, sotto gli occhi del president ...Pronto ad una nuova avventura. Il napoletano Antonio Guarracino è stato designato arbitro internazionale di pallanuoto. Il classe 1986, che già dirige da 10 anni sul piano vasca e da ...