Nomi che iniziano per P e loro significato (Di giovedì 15 settembre 2022) Fra i Nomi italiani che cominciano con la lettera P non possiamo non menzionare Pietro e Paolo che, oltre a essere ancora molto comuni, rappresentano due dei più importanti santi del mondo cristiano. Fra i due il più popolare negli ultimi anni è però senz’altro Pietro: nel 2020, secondo i dati Istat, è stato scelto per 228 neonati, mentre Paolo si è fermato a 673. Fra gli altri Nomi di natura religiosa che sono molto apprezzati in Italia, specie nel sud del Paese, citiamo anche Pio. Fra le femmine, invece, abbiamo Paola, Pamela, ma anche Nomi meno comuni come Perla e Penelope. Nomi un tempo molto più diffusi, e oggi caduti leggermente in disuso, sono invece Pasquale o Patrizio. Ecco un breve elenco dei Nomi che cominciano per P per cercare ispirazione per un futuro bebè. L'articolo proviene da ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 15 settembre 2022) Fra iitaliani che cominciano con la lettera P non possiamo non menzionare Pietro e Paolo che, oltre a essere ancora molto comuni, rappresentano due dei più importanti santi del mondo cristiano. Fra i due il più popolare negli ultimi anni è però senz’altro Pietro: nel 2020, secondo i dati Istat, è stato scelto per 228 neonati, mentre Paolo si è fermato a 673. Fra gli altridi natura religiosa che sono molto apprezzati in Italia, specie nel sud del Paese, citiamo anche Pio. Fra le femmine, invece, abbiamo Paola, Pamela, ma anchemeno comuni come Perla e Penelope.un tempo molto più diffusi, e oggi caduti leggermente in disuso, sono invece Pasquale o Patrizio. Ecco un breve elenco deiche cominciano per P per cercare ispirazione per un futuro bebè. L'articolo proviene da ...

CarloCalenda : I nomi dei politici e/o dei partiti italiani che hanno ricevuto finanziamenti dalla Russia devono essere resi noti… - BelpietroTweet : Nel report americano non ci sono nomi di politici di casa nostra. Ma giornali e Pd hanno per ore scatenato una cane… - zerocalcare : Ciao domenica sera a Roma c'è questa iniziativa con un sacco di nomi ( @FiorellaMannoia , @daniesilvestri, pierpaol… - NeidyD1 : RT @Gfvip815739051: La mia risposta al Ratto e al Clown di sua moglie (non faccio nomi ma sapete chi è) alla ricerca spasmodica di qualche… - sciltian : RT @jacopo_iacoboni: Se gli Stati Uniti fornissero alcuni nomi, la grancassa putiniana in Italia in un secondo passerebbe dal “perché non f… -