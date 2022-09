Michelle Hunziker confessione choc | Ho perso molto peso in pochissimo tempo | c' entra la separazione?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 15 settembre 2022), attualmente in Germania si è lasciata andare ad unaparticolare che riguarda la sua condizione fisica dopo lada Trussardi e poi Angiolini. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni. Estate movimentata per, che si è buttata a capofitto nel lavoro dopo le ultime scorribande sentimentali. La donna, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, si è fatta spesso vedere per tutta la bella stagione con il medico sardo Giovanni Angiolini. I due si sono separati poco prima della fine del mese di agosto, senza un'apparente motivazione. Hanno semplicemente deciso che le strade che desideravano intraprendere erano diametralmente opposte e per questo non conciliabili. Da quel momento, i principali siti e ...