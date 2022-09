Mattarella a Lecce il 20 settembre Cerimonia in piazza Duomo

silvial27523031 : Nob me ne #frega nulla dei #duecinesi #drogati #trojan #pallonari #disabiki che x #fama e #visibilita sono dispostu… -

quotidianodipuglia.it

Ma nell'inchiesta di, insieme agli ultimi due sindaci di Otranto, i fratelli Luciano e ... pochi mesi prima della fine dell'era Arcuri sostituito da Bernardo, il Country Club viene ...Se si determina un blocco egli chiede di restare non credo che Draghi se ne andrebbe'. ... a sua volta ex sindaco della cittadina pugliese e il presidente di Federalberghi di, ... Sergio Mattarella in visita a Lecce: consegna delle Aquile dell'Aeronatica in piazza Duomo Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Lecce fra meno di una settimana. Il 20 settembre con inizio alle 11,15 in piazza Duomo si terrà la cerimonia per la consegna dell’aquila ...Suor Anna Monia Alfieri è nata a Nardò, in provincia di Lecce, nel 1975. Religiosa delle Marcelline, per le quali ricopre la carica di legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue, è lau ...