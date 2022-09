La Rodriguez in dolce attesa? I fan lo notano subito | il dettaglio inequivocabile

(Di giovedì 15 settembre 2022) I fan hanno notatoilsui social. Cosa sta succedendo? Secondo alcuni followers molto attenti, Ceciliasarebbe incinta. Sono tanti i suoi fan che si pongono ormai da giorni la domanda. Colpa di qualche rotondità di troppo mostrata sui social negli ultimi giorni. Inoltre la fidanzata di Ignazio Moser ha spiegato su Instagram di aver saltato un evento perché si sente male. E tra i sintomi compare la nausea che sembra dare un’ulteriore conferma della splendida notizia. Ceciliasta male e salta un evento “Eccomi qua, ancora viva”, scrive la 32enne su Instagram. Così Cecilia con alcune storie, spiega la sua assenza al blue carpet di Roma per la presentazione della piattaforma della Paramount. “Non ci sarò perché non sono stata bene. Il medico mi ha detto di stare a riposo ed è quello ...

Cecilia è incinta Dopo la storia d'amore nata sotto il tetto della casa del Grande ... Per la showgirl 32enne argentina, probabilmente è ancora presto per dare la notizia della attesa .... lei stupenda in total black Michael Kors e lui favoloso con lo smoking Dolce & Gabbana . Si sono ... Coppie di influencer Fanno battere i cuori social Cecilia e Ignazio Moser , e anche sul ... L'occhio clinico dei fan, si sa, sbaglia raramente. E così da delle storie Instagram di Cecilia Rodriguez esplode il gossip che non ti aspetti. La sorella di Belen Rodriguez ...