La figlia di Pietro Taricone è diventata maggiorenne ed è così simile al papà (Di giovedì 15 settembre 2022) Le foto di Pietro Taricone e di sua figlia Sophie messe una accanto all’altro evidenziano la somiglianza. E’ diventata grande la piccola Sophie Taricone, perché se per tutti era rimasta la bimba di soli 5 anni che in modo tragico aveva perso il suo papà, oggi è maggiorenne. E’ la rivista Diva e Donna e pubblicare le foto mentre passeggia con la mamma, ha 18 anni e per la prima volta il gossip mostra che bella ragazza è diventata. Era il 2010 quando Pietro Taricone, l’indimenticabile gieffino della prima edizione, il vincitore morale, morì in seguito ad un incidente con il paracadute. Quel maledetto giorno c’era anche la sua bambina, attendeva che mamma e papà si lanciassero dal cielo per poi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 settembre 2022) Le foto die di suaSophie messe una accanto all’altro evidenziano la somiglianza. E’grande la piccola Sophie, perché se per tutti era rimasta la bimba di soli 5 anni che in modo tragico aveva perso il suo, oggi è. E’ la rivista Diva e Donna e pubblicare le foto mentre passeggia con la mamma, ha 18 anni e per la prima volta il gossip mostra che bella ragazza è. Era il 2010 quando, l’indimenticabile gieffino della prima edizione, il vincitore morale, morì in seguito ad un incidente con il paracadute. Quel maledetto giorno c’era anche la sua bambina, attendeva che mamma esi lanciassero dal cielo per poi ...

