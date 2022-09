(Di giovedì 15 settembre 2022) Non sa capacitarsi, Vincenzo, per una Fiorentina ridotta in queste condizioni, umiliata anche in Turchia, dopo che non riesce a vincere da 8 gare, ossia dal 18 agosto contro il Twente. Ora lui rischia. La societrà, per ora, tace. Ma è evidente che un'eventuale nuova sconfitta, domenica, contro il Verona, imporrebbe una mossa della proprietà L'articolo proviene da Firenze Post.

Italiano incredulo: "Siamo fragili, alle prime difficoltà usciamo dal campo" Non sa capacitarsi, Vincenzo Italiano, per una Fiorentina ridotta in queste condizioni, umiliata anche in Turchia, dopo che non riesce a vincere da 8 gare, ossia dal 18 agosto contro il Twente. Ora lu ...