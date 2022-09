Inter, fissato il nuovo incontro con Skriniar, il PSG è in pressing. Pratica da chiudere entro fine ottobre (Di giovedì 15 settembre 2022) Il fascicolo è quello in cima al plico, nella sezione pratiche urgenti. In viale della Liberazione non c’è più tempo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 settembre 2022) Il fascicolo è quello in cima al plico, nella sezione pratiche urgenti. In viale della Liberazione non c’è più tempo...

cmdotcom : #Inter, fissato il nuovo incontro con #Skriniar, il #PSG è in pressing. Pratica da chiudere entro fine ottobre - sportli26181512 : Inter, fissato il nuovo incontro con Skriniar, il PSG è in pressing. Pratica da chiudere entro fine ottobre: Il fas… - fcin1908it : FCIN1908/ #Inter, piano per rinnovo #Skriniar. Incontro fissato e offerta pronta - asromaliveit1 : A circa due settimane dall'atteso big match, #Roma e #Inter potrebbero prossimamente darsi battaglia per l'attaccan… - luca_taz : @incognivalse @_talebanikov Ma se hai un 3d fissato su acerbi! Hai smesso da 10gg di tifare Inter? -