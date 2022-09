Inter, Dumfries nella top 11 della seconda giornata di Champions League (Di giovedì 15 settembre 2022) Denze Dumfries nella formazione della settimana della Champions League C’è anche l’Inter con Dumfries nella top 11 stilata da Whoscored.com della seconda giornata della Champions League. Il giocatore olandese ha realizzato il secondo gol nel match vinto dai nerazzurri contro il Viktoria Plzen. L’olandese compone la linea a quattro davanti al portiere dei Glasgow Rangers Allan McGregor (due rigori parati al Napoli) assieme a Joel Matip (gol decisivo contro l’Ajax), Lucas Hernandez (autore dell’1-0 contro il Barcellona) e Konstantinos Tsimikas (del Liverpool). In mezzo al campo Joshua Kimmich e Rafa Silva, a cui lati si ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) DenzeformazionesettimanaC’è anche l’contop 11 stilata da Whoscored.com. Il giocatore olandese ha realizzato il secondo gol nel match vinto dai nerazzurri contro il Viktoria Plzen. L’olandese compone la linea a quattro davanti al portiere dei Glasgow Rangers Allan McGregor (due rigori parati al Napoli) assieme a Joel Matip (gol decisivo contro l’Ajax), Lucas Hernandez (autore dell’1-0 contro il Barcellona) e Konstantinos Tsimikas (del Liverpool). In mezzo al campo Joshua Kimmich e Rafa Silva, a cui lati si ...

FBiasin : Le scelte di #Inzaghi funzionano, l’#Inter fa il suo dovere: bravo #Dzeko, bravo #Brozovic, bravo #Dumfries, attent… - Inter : Contropiede perfetto: assist di Dzeko, Dumfries non sbaglia ?? - MaStep92__ : RT @_esegesi_: Denzel Dumfries inserito nella TOP XI della 2ª giornata di UEFA Champions League. Orgoglio @Inter. ?????? @DenzelJMD2 - davidecurrenti : RT @UEFAcom_it: ? La Squadra della Settimana Fantasy di #UCL ?? Ci sono anche #Dumfries dell'@Inter e #Politano del @sscnapoli https://t.co… - sportli26181512 : #Inter, treno #Dumfries: è il bomber in più: Dopo il gol al Lecce in campionato a Plzen il suo primo colpo in Champ… -