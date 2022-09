Illycaffè inaugura il flagship store in via Monte Napoleone a Milano (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Illycaffè, leader globale del caffè di alta qualità sostenibile, inaugura il flagship store di via Monte Napoleone, nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese, dopo il progetto di restyling firmato dallo studio Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel. Inserito nell’elegante cortile di un edificio d’epoca, al civico 19 della celebre via dello shopping milanese, il nuovo caffè illy Monte Napoleone accoglie il visitatore in un’esperienza multisensoriale alla scoperta dell’universo illy. Il progetto di restyling, curato da uno dei più importanti studi di architettura e interior design in Italia, è l’espressione dell’identità di illy attraverso l’utilizzo del colore rosso, l’eleganza del design, il richiamo all’arte e alla bellezza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) –, leader globale del caffè di alta qualità sostenibile,ildi via, nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese, dopo il progetto di restyling firmato dallo studio Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel. Inserito nell’elegante cortile di un edificio d’epoca, al civico 19 della celebre via dello shopping milanese, il nuovo caffè illyaccoglie il visitatore in un’esperienza multisensoriale alla scoperta dell’universo illy. Il progetto di restyling, curato da uno dei più importanti studi di architettura e interior design in Italia, è l’espressione dell’identità di illy attraverso l’utilizzo del colore rosso, l’eleganza del design, il richiamo all’arte e alla bellezza ...

A Venezia aprono le Procuratie vecchie. 5 secoli di storia rivivono in un progetto firmato David Chipperfield ... a cura di Gabi Scardi, che inaugura The Art Studio, la nuova area dedicata all'arte contemporanea ... sono stati posizionati The Hub, lo spazio di co - working, e il Café, gestito da illycaffè, aperto ...