Il Papa sulla Russia | «Il dialogo con l’aggressore puzza | ma si deve fare Armi all’Ucraina? Difendersi quando necessario è amore di patria»

(Di giovedì 15 settembre 2022) Francesco sull’aereo di ritorno dal Kazakistan: «In Italia venti governi dall’inizio del secolo, ma ognuno ha il suo modo di ballare il tango. In Occidente c’è il pericolo dei messia populisti. Non me la sento di qualificare la Cina come antidemocratica, è un Paese complesso»