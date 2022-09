"I russi sono nel panico". Ma arriva la tempesta di fuoco di Putin: Zelensky nel mirino (Di giovedì 15 settembre 2022) La russia continua ad avere difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina. La "riconquista" dell'esercito di Kiev prosegue e ora arrivano alcuni report degli 007 britannici che spiegano come stanno davvero le cose sul campo di battaglia: "Le forze ucraine continuano a consolidare il controllo delle aree appena liberate nella regione di Kharkiv. Le forze russe si sono in gran parte ritirate dall'area a ovest del fiume Oskil. Il modo in cui le forze russe si sono ritirate nell'ultima settimana è variato. Alcune unità si ritirarono in maniera relativamente ordinata, mentre altre fuggono, apparentemente nel panico". Segnali chiari di una inversione di rotta del conflitto con l'armata dello zar che inizia ad avere seri problemi nella gestione delle postazioni. "L'equipaggiamento di alto valore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Laa continua ad avere difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina. La "riconquista" dell'esercito di Kiev prosegue e orano alcuni report degli 007 britannici che spiegano come stanno davvero le cose sul campo di battaglia: "Le forze ucraine continuano a consolidare il controllo delle aree appena liberate nella regione di Kharkiv. Le forze russe siin gran parte ritirate dall'area a ovest del fiume Oskil. Il modo in cui le forze russe siritirate nell'ultima settimana è variato. Alcune unità si ritirarono in maniera relativamente ordinata, mentre altre fuggono, apparentemente nel". Segnali chiari di una inversione di rotta del conflitto con l'armata dello zar che inizia ad avere seri problemi nella gestione delle postazioni. "L'equipaggiamento di alto valore ...

