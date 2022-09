(Di giovedì 15 settembre 2022) In romanesco c'è una espressione un po' rude (che non ripetiamo) ache viene usata per sottolineare quando qualcuno dice un'ovvietà. A Roma hanno già capito. E stavolta è stato l'ex presidente della ...

SperanzaEuropea : RT @Europarl_IT: ???????????????????????????????????? “La nostra partnership globale è unita. Nel difendere le democrazie e aiutare l'Ucraina. La democra… - Roberto02248702 : RT @Europarl_IT: ???????????????????????????????????? “La nostra partnership globale è unita. Nel difendere le democrazie e aiutare l'Ucraina. La democra… - ge_somma : RT @Europarl_IT: ???????????????????????????????????? “La nostra partnership globale è unita. Nel difendere le democrazie e aiutare l'Ucraina. La democra… - Europarl_IT : ???????????????????????????????????? “La nostra partnership globale è unita. Nel difendere le democrazie e aiutare l'Ucraina. La… - globalistIT : -

Globalist.it

E stavolta è stato l'ex presidente della Camera Robertoa fare il protagonista. "Noi dobbiamofino in fondo l' Ucraina perché l' Ucraina ha il diritto a difendersi e l'Europa deve ...Chi meglio di Matt Murdock aka Daredevil potrebbeJennifer Walters/She - Hulk a risolvere i suoi problemi legali Nel quinto episodio di She - ... "Mamma mia quanto èquest'uomo", esclama ... Fico: “Aiutare l’Ucraina ma cercare di mettere in primo piano la pace” Ha salutato e ringraziato l’Aula e gli uffici per l’ultima volta, giovedì scorso – «è stato un onore lavorare in questi anni al servizio dei cittadini e rappresentare le istituzioni» – poi il presiden ...Il presidente della Camera, Roberto Fico: "La resistenza Ucraina va sostenuta e noi la sosteniamo anche con l'invio di armi: ma in questo momento ha tante armi, bisogna mettere al centro la pace" ...