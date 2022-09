Europa League, seconda giornata: programma e diretta tv (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo aver assistito all’abbuffata della Champions League con Inter, Juventus, Napoli e Milan impegnate a difesa del calcio italiano, è tempo di entrare in scena anche per la seconda coppa europea. L’Europa League manderà in campo, divisa nelle due canoniche trance, la seconda giornata della fase a gironi. Impegnate per il movimento calcistico nostrano le due formazioni romane: la Lazio deve continuare a volare dopo aver sconfitto 4-2 il Feyenoord nell’esordio europeo, mentre la Roma deve prontamente rialzarsi dopo l’incredibile ko in casa del Ludogorets (2-1 il finale). Ecco le ultime e la diretta tv. Europa League, seconda giornata: la Lazio per continuare a volare, la Roma per il pronto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo aver assistito all’abbuffata della Championscon Inter, Juventus, Napoli e Milan impegnate a difesa del calcio italiano, è tempo di entrare in scena anche per lacoppa europea. L’manderà in campo, divisa nelle due canoniche trance, ladella fase a gironi. Impegnate per il movimento calcistico nostrano le due formazioni romane: la Lazio deve continuare a volare dopo aver sconfitto 4-2 il Feyenoord nell’esordio europeo, mentre la Roma deve prontamente rialzarsi dopo l’incredibile ko in casa del Ludogorets (2-1 il finale). Ecco le ultime e latv.: la Lazio per continuare a volare, la Roma per il pronto ...

