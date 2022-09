“Diteci solo che è viva”. Martina, scomparsa a 14 anni. L’appello disperato dei genitori: “Aiutateci” (Di giovedì 15 settembre 2022) Martina è scomparsa. La ragazza, 14 anni di Roma, ha fatto sparire le sue tracce da 4 giorni. Abita nella zona della Magliana e i genitori sono preoccupatissimi. “Ritrovatela, basta che sia viva, voglio solo sapere questo”, queste sono le parole della madre al programma Chi l’ha visto che chiede al pubblico di aiutarla a trovare sua figlia. La giovane è alta 1.60. Come dicevamo, viveva con la famiglia in zona “Magliana” e venerdì sera era uscita a mangiare qualcosa con la famiglia. “Papà mi dai dei soldi devo uscire, starò in giro”, racconta il padre di Martina al programma della Sciarelli. “Gli ho dato 30 euro – continua – chiedendole se le bastavano ed ha detto di sì. Verso le 11.30 sono rientrato a casa e mia moglie mi ha detto che la ragazza non era tornata”. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022). La ragazza, 14di Roma, ha fatto sparire le sue tracce da 4 giorni. Abita nella zona della Magliana e isono preoccupatissimi. “Ritrovatela, basta che sia, vogliosapere questo”, queste sono le parole della madre al programma Chi l’ha visto che chiede al pubblico di aiutarla a trovare sua figlia. La giovane è alta 1.60. Come dicevamo, viveva con la famiglia in zona “Magliana” e venerdì sera era uscita a mangiare qualcosa con la famiglia. “Papà mi dai dei soldi devo uscire, starò in giro”, racconta il padre dial programma della Sciarelli. “Gli ho dato 30 euro – continua – chiedendole se le bastavano ed ha detto di sì. Verso le 11.30 sono rientrato a casa e mia moglie mi ha detto che la ragazza non era tornata”. A ...

