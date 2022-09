Diretta Roma - Helsinki 3 - 0: il gallo torna a cantare, tris giallorosso (Di giovedì 15 settembre 2022) La Roma di Josè Mourinho torna in campo per l' Europa League . Nella seconda giornata della fase a gironi ospita l'Helsinki all'Olimpico. Contro la squadra più titolata della Finlandia, i giallorossi ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 settembre 2022) Ladi Josè Mourinhoin campo per l' Europa League . Nella seconda giornata della fase a gironi ospita l'all'Olimpico. Contro la squadra più titolata della Finlandia, i giallorossi ...

matteosalvinimi : In diretta da Roma dove incontro Confartigianato Imprese! Rimanete collegati per ascoltare le proposte della Lega p… - ItaliaViva : ???????? #RenewEeurope Roma | In diretta dall'Auditorium della Conciliazione - GiuseppeConteIT : In diretta dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, con cuore e coraggio #dallapartegiusta. Segui la diretta:… - cottinilor : RT @FederfarmaITA: Assemblea Pubblica di #Federfarma Segui in diretta Facebook dal Teatro Sistina di Roma questo importante incontro tra il… - HighResearchCRO : RT @FederfarmaITA: Assemblea Pubblica di #Federfarma Segui in diretta Facebook dal Teatro Sistina di Roma questo importante incontro tra il… -