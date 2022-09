Barisic | “Abbiamo provato a farlo contro il Napoli” | poi l’elogio agli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ildi Luciano Spalletti è a punteggio pieno nel Girone A della UEFA Champions League, dopo le due vittorieil Liverpool e i Rangers di Glasgow. In Scozia, la squadra azzurra è riuscita a sbloccare il match nella seconda frazione di gioco, dopo che la formazione di GIovanni van Bronckhorst ha cercato di pressare alto i partenopei per cercare di imbrigliare le filaavversari. Mossa che è riuscita soltanto in parte: dopo l’espulsione di Sands per fallo da rigore su Giovanni Simeone, la partita si è nettamente messa in favore degli, che poi hanno sbancato l’Ibrox Stadium. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)A commentare la sfida per i padroni di casa è stato il terzino Borna, che ai microfoni di Glasgow Times ha ...