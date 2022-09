ATON IT è partner strategico di Infobip

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Avviata la collaborazione per offrire alle aziende la consulenza di servizi professionali nella semplificazione delle comunicazioni omnicanale ai consumatori Roma, 15 settembre 2022. Semplificare la complessità delle comunicazioni tra aziende e consumatori, migliorare il customer journey e far crescere il proprio business, il tutto in modo veloce, sicuro e affidabile. Questi gli obiettivi alla base dellaship strategica traIT, azienda specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni ICT full service e, operatore di Communications Platform as a Service (CPaaS), leader nel mondo SMS per B2C. La collaborazione consente alle aziende, attraverso la piattaforma globale di comunicazione omnicanale di, di costruire su larga scala relazioni con i clienti in tutte le ...