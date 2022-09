Anne Hathaway in versione Andy Sachs alla New York Fashion Week: Il diavolo veste Prada è tornato (davvero!) (Di giovedì 15 settembre 2022) L'attrice americana chiude il suo cerchio di stile e alla sfilata di Tom Ford ripropone un outfit molto simile a quello del suo celebre personaggio. Seduta in prima fila accanto ad Anna Wintour trasporta in un metaverso in cui finzione e realtà si (con)fondono. Un déjà-vu modaiolo che conferma non solo lo status di cult assoluto della pellicola con Meryl Streep del 2006, ma anche il grande momento à la page della diva Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 settembre 2022) L'attrice americana chiude il suo cerchio di stile esfilata di Tom Ford ripropone un outfit molto simile a quello del suo celebre personaggio. Seduta in prima fila accanto ad Anna Wintour trasporta in un metaverso in cui finzione e realtà si (con)fondono. Un déjà-vu modaiolo che conferma non solo lo status di cult assoluto della pellicola con Meryl Streep del 2006, ma anche il grande momento à la page della diva

