Anche l'account Twitter di Ispi ha subito la stessa sorte del MITE

L'operazione di defacing di Ispi sembra inserirsi all'interno di quella serie di cambiamenti in diversi account di diversi Paesi da parte di chi si sta spacciando per Vitalik Buterin, il fondatore di Ethereum, in un momento cruciale per l'azienda di criptovalute. In questi giorni, infatti, Ethereum sta passando a un modello di blockchain più sostenibile, che viene salutato con grande attesa e soddisfazione dagli esperti crypto. Il problema che si pone è che la visibilità di questa tematica è stata sfruttata anche da truffatori che, a quanto pare, stanno cambiando i connotati a diversi account istituzionali per poter diffondere phishing. Anche l'account Twitter di Ispi – l'istituto per gli studi di politica internazionale – è stato colpito.

