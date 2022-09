Tailor Made – Chi ha la stoffa, il talent di Real Time con Tommaso Zorzi (Di mercoledì 14 settembre 2022) A partire da questa sera, mercoledì 14 settembre, andrà in onda in prima serata su Real Time, un nuovo talent show. Il format si intitola Tailor Made – Chi ha la stoffa. Qualcuno magari ha già visto l’anteprima durante l’estate perché Discovery Plus lo aveva reso disponibile. Adesso però tutti potranno assistere al programma tv. Ma vediamo di che cosa si tratta più nello specifico. Tailor Made – Chi ha la stoffa: tutto sul nuovo format di Real Time Tailor Made – Chi ha la stoffa è l’adattamento italiano di Blu Yazmine, della BBC. In particolare si tratta di una trasmissione, con concorrenti, che metterà in primo piano il mondo della sartoria. Per un ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) A partire da questa sera, mercoledì 14 settembre, andrà in onda in prima serata su, un nuovoshow. Il format si intitola– Chi ha la. Qualcuno magari ha già visto l’anteprima durante l’estate perché Discovery Plus lo aveva reso disponibile. Adesso però tutti potranno assistere al programma tv. Ma vediamo di che cosa si tratta più nello specifico.– Chi ha la: tutto sul nuovo format di– Chi ha laè l’adattamento italiano di Blu Yazmine, della BBC. In particolare si tratta di una trasmissione, con concorrenti, che metterà in primo piano il mondo della sartoria. Per un ...

