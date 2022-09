Superbonus | Letta | stop a polemiche | la soluzione era già lì

(Di mercoledì 14 settembre 2022) "Non voglio aprire nessuna polemica" sulla vicenda dele della cessione dei crediti e "aspetto di sapere" quanto la "risposta" giunta in Senato sul dl aiuti bis "sia dovuta a litigio di uno ...

fattoquotidiano : Superbonus, Conte: “Mi auguro che Letta chieda scusa”. E ironizza: “Per Pd togliamo voti a destra? Siamo tutti cont… - gioart79 : RT @GarauSilvana: Grazie a #M5S #Conte salvo superbonus e salve migliaia di aziende. Tra #Letta #Meloni e bugiardi vari, vince #Conte! Chi… - JohnHard3 : Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. Conte… - zacciro : RT @MicheleGubitosa: VITTORIA @Mov5Stelle SUL #Superbonus ?? #Letta, #Salvini, #Calenda e compagnia hanno provato a terrorizzare gli italia… - Ndimayenda : RT @MicheleGubitosa: VITTORIA @Mov5Stelle SUL #Superbonus ?? #Letta, #Salvini, #Calenda e compagnia hanno provato a terrorizzare gli italia… -

"Non voglio aprire nessuna polemica" sulla vicenda dele della cessione dei crediti e "aspetto di sapere" quanto la "risposta" giunta in Senato ... Enrico, incontrando Confartigianato."...... sondaggi alla mano, starebbero togliendo voti alla destra, come sostiene Enrico. 'E allora ... oltre a quella sul, c'è il no ad un altro sostegno militare all'Ucraina, il sì alla ...Roma, 14 set. (askanews) - 'Non voglio aprire nessuna polemica' sulla vicenda del Superbonus e della cessione dei crediti e 'aspetto di ...«Non ho bisogno di sentirmi accettata» dall'Unione europea. «E non mi considero una minaccia, una persona mostruosa o pericolosa. Se gli italiani lo vogliono guiderò ...