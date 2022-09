Sparatoria in un' impresa edile | ucciso il titolare

L'Eco di Bergamo

Casale Cremasco Vidolasco, dove è avvenuta laArrestato il presunto omicida. Il presunto ... la strada che conduce all', è stata chiusa dai in entrambi i sensi di marcia . Il movente. ......quanto la macchina su cui viaggiano i Martinez finisce nel fuoco incrociato di unatra ... Edgerunners ci riportano nelle atmosfere di Night City, riuscendo nell'di mostrare non ... Sparatoria in un'azienda nel cremasco, ucciso il titolare: è un bergamasco di 61 anni È accaduto intorno alle 10 di mercoledì nella ditta Classe A Energy di Casale Cremasco Vidolasco, borgo di 1800 abitanti. L’imprenditore, originario della Bergamasca, aveva rilevato l’attività tre ann ...Di regola l’uccisione dei palestinesi in Israele passa sotto silenzio e si dà sempre ragione all’esercito. Stavolta la giornalista uccisa non era anonima, allora perché i militari hanno comunque condo ...