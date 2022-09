Siccità e caro energia | l’Anbi Lazio | “Consorzi in emergenza | servono interventi strutturali”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma – “Nella stagione più siccitosa di sempre solo le manovre idrauliche insieme al grande impegno, alla passione e all’abnegazione dei nostri operai e dei nostri tecnici, che ringraziamo pubblicamente, hanno permesso di salvare alla meglio la stagione irrigua che è ancora in atto”. Così Sonia Ricci, Presidente di Anbi(Ass.one deidi Bonifica ed irrigazione laziali), torna a chiedere attenzione per il settore deiche assicurano irrigazione e salvaguardia idrogeologica del territorio. “E’ una situazione didi guerra – aggiunge Ricci – che non si può sottovalutare, l’agroalimentare, insieme al nostro settore, sta pagando un prezzo altissimo per le conseguenze dell’elevato costo dell’che nel resto del mondo non è elevato come in Italia”. La ...