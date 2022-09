Separazione Totti-Blasi: è LUI l’uomo che avrebbe rapito il cuore di Ilary (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non accennano a spegnersi le attenzioni sulla Separazione dell’estate, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice si sarebbe infatuata di LUI. La recente intervista rilasciata al Corriere della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non accennano a spegnersi le attenzioni sulladell’estate, quella tra Francesco. La conduttrice si sarebbe infatuata di LUI. La recente intervista rilasciata al Corriere della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

stoconfusato : Oggi in classe si è anche parlato della separazione di Ilary e Totti e ho saputo che Ilary ha preso per dispetto tu… - Luxgraph : Totti-Ilary Blasi: l’accordo per la separazione è ormai quasi impossibile #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Corriere : Totti-Ilary Blasi: l’accordo per la separazione è ormai quasi impossibile, ecco perché - doktorconte : Questo un titolo di - redazionerumors : Come rivela il Messaggero, la prossima settimana ci sarà l'incontro tra i legali dei due ex coniugi: il dibattito p… -